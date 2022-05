Espanha prepara compra de vacinas para responder ao aumento de casos de varíola dos macacos

Espanha prepara a compra de milhares de vacinas para responder aos casos de varíola dos macacos que se registam no país. De acordo com o jornal El País, a vacina destina-se a contactos dos casos positivos.O jornal indica que não há nenhuma vacina especificamente aprovada contra a varíola dos macacos na Europa, mas existe uma aprovada pela Agência Europeia dos Medicamentos (EMA) contra a varíola, chamada IMVANEX.Também esta quinta-feira, a farmacêutica Bavarian Nordic, que fabrica a IMVANEX, anunciou ter celebrado um contrato com um país europeu não identificado para fornecer a vacina.Em comunicado, a farmacêutica indica que o primeiro caso europeu se verificou a 7 de maio, num indivíduo que voltou de uma viagem à Nigéria onde a doença é endémica.Os casos de varíola dos macacos já se registaram recentemente em Portugal, Espanha, Itália e Reino Unido.