Espanha prolonga "último estado de emergência"

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este sábado que vai prolongar o estado de emergência durante "cerca de um mês", para que dure até ao final da última etapa do desconfinamento no país, que deve durar até ao fim de junho.Sánchez afirma que "este deverá ser o último estado de emergência", depois de já ter sido prolongado quatro vezes, sendo que o atual deveria terminar a 24 de maio.No entanto, esta quinta extensão do prazo terá ainda de passar pela aprovação no congresso dos deputados, onde o partido do governo está em minoria e onde a oposição de direita recusou votar o prolongamento do anterior.O primeiro-ministro relembrou ainda que se Espanha não tivesse prolongado o estado de emergência "a infeção poderia ter chegado a 30 milhões de espanhóis e poderia ter custado a vida a 300 mil pessoas".Espanha registou este sábado 102 vítimas mortais, o menor número diário desde 16 de março, elevando o total de óbitos no país para 27 563. O número de novos casos de infeção também diminuiu em relação a sexta-feira, tendo sido registadas 539 pessoas contagiadas.O Reino Unido registou este sábado 468 mortes, elevando o número total no país para 34 466. Foram ainda detetados mais 3451 novos infetados, o que eleva o total de doentes para 240 161.O Brasil registou este sábado 4654 novos casos de infeção, aumentando o total do país para 222 877. Foram registadas ainda 299 vítimas mortais, elevando para 15 046 o total de óbitos.

