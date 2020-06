Espanha reabre as fronteiras com União Europeia

Espanha reabriu este domingo as suas fronteiras a países da União Europeia, mas com Portugal isso só acontece no dia 1 de julho, uma data que ficou estabelecida entre os governos de Lisboa e Madrid.Após quase 100 dias de confinamento, o país abandonou ontem o estado de alarme e estreou a chamada nova normalidade. Uma centena de voos aterraram em Espanha, 19 deles no aeroporto de Barajas, em Madrid. Os viajantes passam por um triplo controlo: um formulário com informação para localizar o passageiro, um controlo de temperatura e visual. As comunidades autónomas, pelo seu lado, traçaram caminhos díspares para regressar à normalidade com restrições. "Graças ao estado de alarme pudemos salvar milhares e milhares de vidas em Espanha", defendeu o presidente do governo, Pedro Sánchez, durante uma declaração institucional.Esta segunda-feira é o dia da França reabrir as fronteiras.