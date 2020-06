Espanha reabre fronteiras a 21 de junho excepto para Portugal

O governo espanhol revelou este domingo que vai reabrir as fronteiras com todos os países do Espaço Schengen no dia 21 de junho mas que a fronteira com Portugal vai-se manter encerrada até dia 1 de julho.A revelação foi feita pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, naquela que foi a última reunião por videoconferência durante o estado de emergência, entre o governo e os presidentes das regiões autónomas.Ainda na mesma reunião, Sánchez apelou à união e ao patriotismo de todos os partidos espanhóis com o objetivo de aprovar o plano económico que inclui 500 mil milhões de euros em transferências diretas e 250 mil milhões de euros em empréstimos do Conselho Europeu para a reconstrução da economia espanhola."Se Espanha ganha, todos ganhamos, se Espanha perde, não só perde o governo de Espanha, mas perdemos todos" afirmou o governante.O governo indiano revelou que 500 carruagens de comboio vão ser convertidas para dar lugar a cerca de 8 mil camas hospitalares, mediante um novo pacote de medidas de emergência face à pandemia de Covid-19.Cabo Verde registou mais 15 casos de infeção na ilha de Santiago e mais 9 pessoas testaram positivo na ilha do Sal, elevando para 750 o número de pessoas com o novo coronavírus.O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que a medida de distanciamento social de 2 metros está a ser revista tendo em conta a tendência favorável que se tem registado no país nos últimos dias.Os indícios de que o Irão atravessa uma segunda vaga são cada vez maiores, uma vez que o país ultrapassou as 100 mortes diárias, valor que não era observado desde 13 de abril.As autoridades inglesas estão a investigar uma alegada violação, uma morte por overdose e ainda três esfaqueamentos em duas festas ilegais de música eletrónica, chamadas de ‘Raves de Quarentena’, que ocorreram no sábado em Manchester. Cerca de 6 mil pessoas desrespeitaram, de forma evidente, as proibições de ajuntamentos decretadas pelo governo britânico.