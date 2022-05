Espanha reabre fronteiras de Ceuta e Melilla a marroquinos em situação regular

A Espanha reabriu as fronteiras dos enclaves de Ceuta e Melilla, no norte de Marrocos, a trabalhadores marroquinos, depois de dois anos de encerramento e da reconciliação diplomática entre os dois Estados, constatou um jornalista da AFP.

O acesso a estes territórios continuará, contudo, reservado, em prioridade aos marroquinos "em situação regular", o que corresponde a cerca de 120 pessoas, na sua maioria empregadas domésticas, segundo as autoridades locais de Espanha.

Entre 35 a 40 trabalhadores que ainda não estejam regularizados poderão atravessar a fronteira para Ceuta todos os dias, a partir de quarta-feira, para solicitar um visto.

"O objetivo é uma abertura progressiva e ordenada e, em particular, acabar com a economia subterrânea" que prospera na região, disse um porta-voz da autarquia de Ceuta à AFP.

Em março de 2020, antes da pandemia do novo coronavirus e do fecho das únicas fronteiras terrestres da União Europeia com o continente africano, mais de quatro mil marroquinos entrevam nestes enclaves.

Mas o sindicato dos trabalhadores transfronteiriços menciona, por seu lado, o dobro dos marroquinos privados de rendimentos desde o início da crise sanitária.