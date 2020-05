Espanha reabre turismo em julho

Espanha vai reabrir as portas ao turismo internacional a partir de 1 de julho. O governo anunciou esta segunda-feira o levantamento da quarentena obrigatória de duas semanas para todos os recém-chegados a partir dessa data, numa tentativa de salvar o verão do setor do turismo e ajudar à recuperação da economia.A quarentena, imposta a 15 de maio, tinha lançado o pânico entre os operadores turísticos, que avisaram que ninguém ia querer visitar Espanha se tivesse de ficar duas semanas fechado no hotel.No sábado, o PM, Pedro Sánchez, já tinha prometido que haveria temporada turística este ano, e ontem a polémica medida foi levantada num conselho de ministros especial, acendendo uma luz ao fundo do túnel para um setor que emprega centenas de milhares de pessoas e que é responsável por 12% do PIB.Espanha recebe anualmente cerca de 80 milhões de turistas.Milhares de pessoas correram ontem a encher os parques e esplanadas de Madrid no primeiro dia do levantamento das medidas de confinamento. Junto a algumas esplanadas chegaram a registar-se filas de espera a partir das primeiras horas da manhã. "Madrugámos para beber uma cerveja", admitiu um cliente ao ‘El Mundo’.

