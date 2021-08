A Espanha registou hoje 12.445 novos casos de covid-19 e 121 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, enquanto a incidência caiu para 360 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Segundo os valores divulgados, o número de novas infeções representa um aumento de 489 em relação a quarta-feira, mas as hospitalizações continuam a descer, registando uma queda de 7%.

A descida é também visível no número de mortes, com 121 nas últimas 24 horas, menos 23 do que na quarta-feira.