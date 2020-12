Espanha regista 14089 novos casos de Covid-19 e 320 mortes nas últimas 24 horas

A Espanha registou 14.089 novas infeções e 320 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o ministério da Saúde, enquanto a incidência cumulativa de casos por 100.000 habitantes subiu para 255,5, mais nove pontos desde segunda-feira.

Com estes números, o total de contágios em Espanha subiu para 1.893.502 e o de óbitos para 50.442.

Além disso, as comunidades notificaram 12.032 pacientes hospitalizados atualmente (menos 140 do que segunda-feira), com a ocupação hospitalar em 9,94%, que no caso das Unidades de Cuidados Intensivos é de 21,05% das camas (21,14% na segunda-feira).