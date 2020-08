Espanha regista 1.772 novos infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

O Ministério da Saúde de Espanha divulgou esta quarta-feira que 1.772 casos do novo coronavírus foram diagnosticados nas últimas 24 horas, 65% dos quais nas comunidades de Aragão e Madrid.

Este número faz aumentar o total desde o início da pandemia para 305.767 infetados, adiantou.

Aragão lidera a lista de novos positivos com 614 casos, seguida de Madrid com 539, enquanto que na Catalunha o número de infetados aumentou ligeiramente para os 146, segundo o novo balanço do Ministério da Saúde, que contabiliza um total de 28.499 mortos associados à covid-19 em Espanha, 25 dos quais na última semana.