Espanha regista 47 graus Celsius e aproxima-se do recorde de temperatura

O calor voltou a sufocar Espanha esta segunda-feira, com temperaturas de 47 graus, próximas do recorde absoluto no país (47,6), e "anormalmente altas" para a época do ano, observou a agência espanhola de meteorologia (Aemet).

O mercúrio atingiu esta segunda-feira os 47 graus em Villarrobledo, no sul, no final da tarde, aproximando-se do recorde de 47,6 graus medido em 14 de agosto de 2021 na cidade andaluza de La Rambla, de acordo com medições da agência estatal Aemet.

Ainda no sul, a temperatura ultrapassou os 44 graus em várias cidades das províncias andaluzas de Córdoba e Jaén.