Espanha regista aumento do nível de contágios da Covid-19 com mais de 11 mil novos casos diários

O número de pessoas contagiadas está a subir em Espanha que registou nas últimas 24 horas 11.078 novos casos de covid-19, elevando para 1.773.290 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados esta quarta-feira.

As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram mais 195 mortes desde terça-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 48.596.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a aumentar desde sexta-feira passada, havendo 201 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais dois do que na terça-feira), sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Baleares (307), País Basco (267), Madrid (248).