Espanha regista menos de 300 mortos por Covid-19 num dia pela primeira vez em mais de um mês

Pela primeira vez em mais de um mês, Espanha registou menos de 300 mortos num dia. As 288 vítimas mortais deste domingo representam uma queda acentuada em relação às 378 do dia anterior. "Os números convidam à esperança, o número de pessoas curadas é superior ao de infetadas, estamos a dobrar a curva", afirmou este domingo o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

O dia ficou marcado pelo alívio de algumas medidas de restrição: as crianças até aos 14 anos voltaram a sair à rua para passeios depois de seis semanas de confinamento. O chefe do governo espanhol anunciou que, a partir de 2 de maio, o país vai começar a abrir-se gradualmente para uma "nova realidade", mas sempre com "prudência". Já o vice-presidente, Pablo Iglesias, confirmou que o rendimento mínimo garantido entrará em vigor a partir do próximo mês.



PORMENORES

Menor aumento diário no Reino Unido

O Reino Unido registou este domingo mais 413 vítimas mortais devido à Covid-19, sendo este o menor aumento diário desde 31 de março. O número total de mortes aumentou para 20 732 e o número total de casos de contágio é de 152 840.

Número mais baixo em Itália

Foram este domingo contabilizadas 260 mortes em Itália, o número mais baixo desde 14 de março, elevando o número total de óbitos no país para 26 644. O país regista um total de 197 675 pessoas infetadas.

Óbitos baixam

França registou este domingo 242 novos óbitos de pessoas infetadas, uma diminuição em relação ao dia anterior (369). O total de vítimas mortais no país passou a ser de 22 856.



MUNDO EM PORTUGUÊS

Estado de Emergência renovado por 15 dias na Guiné-Bissau

Umaro Sissoco Embaló, presidente da Guiné-Bissau, prolongou este domingo o estado de emergência no país por mais 15 dias, até 11 de maio. Para justificar a sua decisão, Embaló disse estar convicto de que "o país ainda não está em condições de afirmar ter o controlo de toda a situação". A explicação surgiu no dia em que foi registada a primeira vítima mortal no país, que pertencia às forças de segurança. No total já se contam 53 casos no país.

Medidas restritivas levantadas em seis ilhas de Cabo Verde

O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, anunciou que o estado de emergência vai ser levantado esta segunda-feira em seis ilhas do arquipélago, que não têm casos confirmados. Nas ilhas do Maio, do Fogo, da Brava, de Santo Antão, de São Nicolau e do Sal haverá "um encurtamento das medidas restritivas", designadamente "no que respeita à liberdade de circulação e ao funcionamento de serviços públicos e privados", anunciou o presidente.

Estender prevenção em Timor-Leste

As autoridades de Timor-Leste consideram essencial manter em vigor as atuais medidas do estado de emergência, que este domingo terminou oficialmente. O porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise, Rui Araújo, afirmou que "é importante continuar a manter as medidas porque isso ajuda à contenção de casos na quarentena".



Três doentes com alta em Macau

Mais três doentes tiveram este domingo alta em Macau e vão ser transferidos para um centro clínico para cumprirem 14 dias de isolamento, sendo que há ainda 14 que continuam internados. Macau não tem nenhum novo caso de infeção há 18 dias seguidos, tendo registado um total de 45 infetados desde o início da pandemia.



VOLTA AO MUNDO

Facilitar exportação

A China vai retirar a exigência de que os produtos essenciais para tratamentos contra o novo coronavírus, como testes e máscaras, tenham de obter aprovação, pelo regulador chinês, para poderem ser exportados.

Quarentena renovada na Argentina

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, renovou pela terceira vez a quarentena obrigatória, que inclui uma leve flexibilização, permitindo que as pessoas possam sair de casa, por uma hora, até 500 metros das suas residências.

Primeiro dia sem casos em Malta

Pela primeira vez desde o início da pandemia, Malta não registou este domingo nenhum novo caso, afirmou o ministro da saúde. Chris Fearne acrescentou que o país vai começar a rever algumas das restrições que tinham sido impostas.

Alerta à população na Índia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu este domingo aos cidadãos que continuem a cumprir a quarentena e as medidas de distanciamento, alertando que não se deve baixar a guarda mesmo depois de algumas restrições terem sido levantadas.

Novas regras em Pequim

Para combater a pandemia, Pequim vai proibir a partir de 1 de junho um conjunto de comportamentos considerados "incivilizados", como espirrar ou tossir sem cobrir o nariz ou a boca e andar sem máscara em locais públicos.

Visons infetados nos Países Baixos

Foi diagnosticada Covid-19 em visons de duas quintas nos Países Baixos. As autoridades de saúde holandesas acreditam que o contágio se deu através de humanos, pois alguns funcionários tiveram sintomas nas últimas semanas.

Regresso ao trabalho em Itália

Em Itália, a reabertura das empresas e da indústria, especialmente aquela focada na exportação, está prevista para 4 de maio, anunciou o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, acrescentando que as escolas só reabrem em setembro.

Preparar reabertura nos EUA

São mais de dez os estados norte-americanos que se estão a preparar para reativar as respetivas economias ao longo da semana. Iowa, Mississípi, Florida, Minnesota e Califórnia são alguns dos estados que planeiam o retomar da atividade.

Cuba envia ajuda

Cuba enviou 216 profissionais de saúde para a África do Sul, após o país africano ter feito um pedido de ajuda à ilha. O grupo, que é composto por 85 médicos, 20 enfermeiros e 111 profissionais de várias áreas da saúde, viajou para Joanesburgo.

Patentear cura

A China terá tentado patentear um fármaco, o Remdesivir, para ser usado no tratamento da Covid-19, dias depois de ter registado o primeiro caso confirmado do vírus. O pedido terá sido avançado por um laboratório na cidade de Wuhan.