Espanha regista quase 44 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e pressão sobe nas UCI

As infeções de covid-19 continuam a aumentar em Espanha, com mais 43.960 nas últimas 24 horas, enquanto os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) representam 8,51% do total, uma percentagem que na Catalunha chega aos 20%.

Além disso, 13 pessoas morreram nas últimas 24 horas, enquanto o total de casos desde o início da pandemia subiu para 4.015.084.

Estes valores fazem com que a incidência acumulada (contágios) tenha aumentado em 68,72 pontos, o que se traduz em 436,75 casos por cada 100.000 habitantes.

Os jovens continuam a ser os protagonistas desta quinta vaga e a incidência cumulativa na faixa etária entre os 20 aos 29 anos aumenta em 200 pontos por dia, alcançando agora os 1.421 casos por cada 100.000 habitantes.

A mortalidade global desceu no último mês para os 2%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.044.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 187,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.