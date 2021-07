Espanha regressa a um nível de "risco elevado" de contágios de Covid-19

A Espanha volta a estar com um "risco elevado" de contágios de Covid-19, com a incidência acumulada a superar esta sexta-feira os 150 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, segundo as autoridades sanitárias.

O país registou esta sexta-feira 450 casos na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Segundo os números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol, a incidência acumulada (nível de contágios) teve uma subida de quase 20 unidades, tendo passado dos 134 (quinta-feira) para 153 casos (hoje) diagnosticados por cada 100.000 habitantes nas últimas duas semanas.