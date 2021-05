Espanha acusou esta quinta-feira Marrocos de “chantagem” e de usar crianças como arma de arremesso político, depois de virem a público relatos de que muitos dos menores que entraram a nado em Ceuta no início da semana foram enganados com informações de que a fronteira estava aberta e “iam poder ver Cristiano Ronaldo e Messi”.









“Não vamos aceitar a mínima chantagem e usaremos todos os meios necessários para garantir a integridade territorial e vigiar as fronteiras”, assegurou a ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles, acusando Marrocos de “violar as regras do direito internacional” ao “incitar” os seus cidadãos, incluindo menores, a atravessarem clandestinamente a fronteira. “Com Espanha não se brinca”, frisou a ministra, classificando o incidente como “muito grave”.

Mais de oito mil pessoas entraram a nado no enclave espanhol de Ceuta entre segunda e terça-feira, entre as quais mais de 850 menores. Muitos contaram que foram enganados pelas autoridades marroquinas, que lhes disseram que a fronteira estava aberta e os espanhóis iam levá-los para a península.



Há relatos de que autocarros foram enviados às escolas para levar os alunos sem o conhecimento dos pais, os quais fizeram apelos desesperados no Facebook à sua procura, e vários dos menores contaram à Cruz Vermelha que lhes disseram que “iam poder ver Ronaldo e Messi”.