As autoridades espanholas resgataram durante a madrugada e manhã desta sexta-feira 259 migrantes ao largo das Canárias, tendo localizado mais embarcações, onde estariam cerca de duas centenas de pessoas a bordo.O tema dominou boa parte do Conselho Europeu informal, que decorreu esta sexta-feira em Granada, Espanha, levando, inclusive, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e a homóloga italiana, Giorgia Meloni, a publicarem uma carta conjunta, na qual urgem os líderes europeus a tratar com “sentido de urgência” a questão das migrações, uma matéria que divide os 27.