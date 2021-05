Espanha será firme a restabelecer a ordem na fronteira com Marrocos, diz primeiro-ministro Sánchez

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, garantiu esta terça-feira em Madrid que o país vai ser "firme" a restabelecer a ordem na fronteira com Marrocos e anunciou que ainda hoje se vai deslocar às cidades espanholas no norte de África.

Numa declaração institucional, Sánchez assegurou que a integridade territorial de Espanha e a tranquilidade dos cidadãos de Ceuta e Melilla serão garantidas "com todos os meios necessários" e em qualquer eventualidade ou circunstância.

O chefe do Governo espanhol fez estas declarações na sequência da chegada de milhares de cidadãos marroquinos de forma ilegal à cidade autónoma espanhola no norte de África de Ceuta, sem que as autoridades daquele país tomassem medidas para contrariar essa vaga.