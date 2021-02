Espanha suspende voos com o Brasil e a África do Sul devido a novas variantes

A Espanha decidiu esta terça-feira suspender os voos com o Brasil e a África do Sul devido às novas variantes da Covid-19, sendo exceções a chegada de cidadãos ou residentes em Espanha, anunciou esta terça-feira o Governo de Madrid.

A medida entra em vigor esta quarta-feira às 09h00 e prolonga-se durante duas semanas, embora seja alvo de revisões semanais, disse em conferência de imprensa a porta-voz do Governo, María Jesús Montero, depois do Conselho de Ministros.

A decisão é tomada depois de várias comunidades autónomas espanholas, que têm competência no setor da saúde, terem pedido para restringir ao máximo os voos com o Brasil e a África do Sul, para "evitar que o vírus volte a entrar em Madrid-Barajas", o aeroporto internacional de Madrid.