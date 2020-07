Espanha tem 685 novos casos de Covid-19 e 201 surtos ativos em todo o país

Espanha registou 685 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas e são 201 os surtos da doença ativos em todo o país, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol.

O relatório divulgado hoje com a situação epidemiológica atualizou o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 264.836, dos quais 685 diagnosticados no último dia, o número mais elevado desde o fim do estado de emergência, há um mês.

De acordo com os técnicos do Ministério da Saúde espanhol, 65% dos novos positivos foram detetados na Catalunha e em Aragão e grande parte deles são assintomáticos.