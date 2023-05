As sondagens fazem antever uma disputa renhida entre a esquerda do PSOE, no poder, e a direita do PP, na oposição.







Espanha vai a votos este domingo. Mais de 35,5 milhões de pessoas são chamadas às urnas para eleições municipais em todo o país e regionais em 12 comunidades autónomas.As assembleias de voto para as eleições abriram às 9h00 (8h00 em Portugal) e a votação decorre até às 20h (19h00 em Portugal).De acordo com o El País, os primeiros resultados provisórios serão publicados às 22h30.