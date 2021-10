Espanha vai apoiar jovens com 250 euros por mês para saírem de casa dos pais

O governo espanhol vai conceder 250 euros por mês para ajudar os jovens a saírem de casa e na sua emancipação.



O anúncio foi feito esta terça-feira pelo chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, que sublinhou que a medida pretende uma recuperação, não só económica, mas também "justa", referindo-se à precariedade a que estas camadas jovens estão mais sujeitas.







Quais os requisitos?

Para usufruir deste apoio os jovens deverão ter entre os 18 e os 35 anos e ganhar menos de 23.725 euros anualmente.



Alguns pormenores do apoio não estão ainda totalmente esclarecidos, nomeadamente se um casal poderá pedir dois apoios. A ajuda pode ser recebida durante um período de dois anos. No caso das famílias mais vulneráveis, o voucher poderá ajudar ainda diretamente no aluguer até 40% do valor.



O anúncio aconteceu à margem da cerimónia de abertura do I Fórum Urbano de Espanha. PEdro Sánchez pretende que a idade da emancipação em Espanha atinja a média europeia - 26 anos.