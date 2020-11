Espanha vai começar por vacinar utentes e pessoal de lares de idosos contra a Covid-19

Os residentes e o pessoal sanitário e auxiliar dos lares para a terceira idade vão ser os primeiros a serem vacinados contra a covid-19 em Espanha a partir de janeiro, anunciou hoje o ministro da Saúde espanhol.

O Conselho de Ministros espanhol aprovou hoje o Plano de Vacinação Covid-19, que estabelece que os residentes e o pessoal de saúde dos lares e centros com pessoas dependentes serão os primeiros a serem vacinados quando chegarem as primeiras doses da vacina, a partir de janeiro de 2021, revelou Salvador Illa em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, já tinha avançado na sexta-feira que o objetivo do executivo era ter "uma parte muito substancial" da população espanhola vacinada, "com todas as garantias", no primeiro semestre de 2021.