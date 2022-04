Espanha vai denunciar falsificação que a deixa fora do Mundial de râguebi

A Federação Espanhola de Râguebi (FER) anunciou esta quinta-feira, entre outras medidas, que vai denunciar ao Ministério Público (MP) a "alegada falsificação de passaporte" de um jogador que a fez perder o lugar no Mundial de 2023.

Os espanhóis qualificaram-se diretamente para o França2023, ao terminarem o apuramento europeu em segundo lugar, mas viram hoje a World Rugby retirar-lhes 10 pontos pela utilização irregular de um jogador em dois jogos.

A decisão deixa os 'leones' de fora do Mundial e permite a Portugal disputar um torneio de repescagem, além de qualificar diretamente a Roménia, no lugar da seleção espanhola.

"Tal como foi hoje informado o diretor-geral do Conselho Superior dos Desportos, Albert Soler, será dado conhecimento do caso à 'Fiscalía' [Ministério Público] nas primeiras horas de sexta-feira", anunciou a FER, em comunicado

O objetivo é que seja "investigada a alegada falsificação do passaporte do jogador, o que pode levar a consequências penais, para além das desportivas".

Segundo a FER, o jogador de origem sul-africana e o Alcobendas Rugby terão adulterado as datas de entrada e saída em Espanha no momento da inscrição do clube no campeonato espanhol, de forma a ser elegível para representar a seleção.

Nesse sentido, comunicou a FER, "prossegue a ação disciplinar" que teve início sobre o clube "a partir do momento em que se teve conhecimento da possível modificação do documento", o que pode resultar "além de uma sanção económica, na desclassificação e descida de divisão".

A meia-final da Taça do Rei de Espanha, entre o Alcobendas e o El Salvador, que estava agendada para domingo, foi também adiada "de forma preventiva".

A World Rugby (WR) confirmou hoje a presença de Portugal no torneio de repescagem para o Mundial de França2023, após a sanção de 10 pontos aplicada à Espanha.

A decisão já tinha sido avançada pela Federação Espanhola de Râguebi (FER), que dispõe, segundo a nota publicada pela WR, de "14 dias" para recorrer, "após a data de publicação da decisão do comité" independente nomeado para analisar o possível incumprimento da Lei 8 do organismo.