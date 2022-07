Espanha vai impor limite ás temperaturas do ar condicionado nas grandes superficies e transportes públicos

A Espanha acaba de anúnciar uma medida especial a ser aplicada nas grandes superfícies e transportes públicos que ajudará a atingir a meta da redução de 7% do consumo de energia. Pedro Sánchez anunciou que será imposto um limite às temperaturas do ar condicionado: a mínima será de 19 graus, enquanto a máxima pode ir até aos 27º C.



O Governo espanhol acredita que conseguirá atingir esta meta europeia apenas através da poupança energética e, esta segunda-feira, irá assinar um Decreto-Lei Real que vai impor esta limitação em várias superfícies comerciais e transportes públicos.





Em setembro será ainda aprovado um novo plano de contingência, mais completo, para dar resposta às sanções impostas pela União Europeia à Rússia, como é o caso do corte no fornecimento de gás para a Europa.