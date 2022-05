Espanha vai permitir o aborto a partir dos 16 anos e sem autorização dos pais

O Conselho de Ministros espanhol irá avaliar na próxima terça-feira o projeto de lei que propõe que mulheres a partir dos 16 anos possam fazer um aborto sem autorização dos pais, avança o El País. A lei também engloba baixas médicas de 3 dias para mulheres afetadas por menstruações incapacitantes e o acesso gratuito de produtos menstruais nos centros educativos e para mulheres em risco de exclusão ou que se encontrem presas.

A Ministra da Igualdade, Irene Montero, avança que o aborto será um direito garantido pelos serviços públicos. "A interrupção voluntária da gravidez será garantida em todos os hospitais públicos", referiu em fevereiro. Este acesso não tem sido cumprido na íntegra nos últimos 30 anos, devido às convicções pessoais de alguns profissionais de saúde. "É fundamental que todos os centros com serviços de ginecologia e obstetrícia tenham profissionais que garantam a interrupção voluntária da gravidez, "respeitando" também "escrupulosamente" o direito à objeção de consciência", alertou.

O projeto defende outros tópicos referentes à saúde menstrual, nomeadamente a eliminação do IVA em produtos de higiene feminina e a baixa por interrupção de gravidez. Os anticoncecionais hormonais e a pílula do dia seguinte serão comparticipados pelo estado e serão distribuídos em campanhas de educação sexual. No entanto, a lei apresenta também sanções, sendo as gravidezes através de barrigas de aluguer consideradas uma forma de violência contra a mulher. Por este motivo, serão proibidas publicidades sobre este tema e os tribunais poderão processar as mulheres que façam este procedimento no estrangeiro, já que é ilegal no país.