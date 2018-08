Espanha vai testar comboio magnético que pode chegar aos 1200 km/h

O Hyperloop One é uma criação da Virgin e move-se num túnel criado de propósito para as composições.

Por J.C.M. | 18:27

A Virgin não está sozinha na corrida. Elon Musk, mentor da Tesla e da Space X, também tem desenvolvido protótipos de comboios magnéticos, que são uma realidade em desenvolvimento na China. No país asiático, foi inaugurada uma linha em 2017 que permite velocidades de 400 km/h. A corrida está lançada.

Não será bem um comboio, não chega a ser um avião. O Hyperloop One é a visão futurista da empresa americana Virgin - fundada pelo milionário britânico Richard Branson, que tem apostado na aviação civil e nos voos espaciais - para o transporte do futuro. O veículo, ainda em fase de testes, levita sobre uma pista magnética, dentro de um túnel de baixa pressão. O design aerodinâmico ajuda a reduzir ao mínimo o atrito.Prevê-se que os veículos elétricos possam chegar aos 1200 km/h, mas os ensaios até agora realizados aconteceram em túneis de dimensão relativamente reduzida, pelo que não passaram ainda a barreira dos 387 km/h, num ensaio realizado em 2017, no Nevada, EUA.A imprensa espanhola dá conta de que a ADIF, empresa pública que gere as infraestruturas ferroviárias do país, assinou um protocolo com a Virgin para para construiu em Bobadilla, na região de Málaga, um novo centro de testes. Nas instalações, com 19 mil metros quadrados, vão ser investidos 432 milhões de euros para testar o novo meio de transporte.O governo de Espanha espera a criação de 250 postos de trabalho diretos. O resto do mundo fica na expectativa de que esteja ali uma alternativa às viagens de avião, sem poluição e com um sistema automático que minimiza o erro humano.