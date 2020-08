Espanha vai testar vacina contra Covid-19

A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde autorizou esta sexta-feira o primeiro ensaio clínico em Espanha de uma vacina experimental contra a Covid-19.



O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, que adiantou que a vacina da Janssen, farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, será administrada a 190 voluntários, aos quais se vão somar mais 360 pessoas na Alemanha e nos Países Baixos.





Salvador Illa afirmou que este "é um voto de confiança no sistema de saúde espanhol", acrescentando que o recrutamento de voluntários vai começar "imediatamente".O teste vai focar-se em pessoas saudáveis que tenham entre os 18 e os 55 anos e num segundo grupo de pessoas com mais de 65 anos.A Johnson & Johnson afirmou que o ensaio clínico visa avaliar a segurança e a resposta imunitária produzida pela vacina tanto com uma como com duas doses.O Tribunal Superior de Justiça de Madrid anulou a decisão judicial que proibia o governo regional de avançar com a proibição de fumar nas ruas quando não fosse possível respeitar a distância de segurança.A cidade de Amesterdão, nos Países Baixos, acabou com a obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços públicos da cidade, uma vez que o pico da temporada turística já acabou.A chanceler alemã Angela Merkel alertou que a pandemia da Covid-19 deverá piorar nos próximos meses, acrescentando que nada vai voltar ao normal sem que exista uma vacina.Havana, capital de Cuba, anunciou o recolher obrigatório na cidade, a proibição de viagens para outras províncias e o aumento de restrições na circulação de veículos, para conter um pico de infeções por Covid-19.