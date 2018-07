Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha vigia fronteiras com o apoio de 20 países

Portugal é um dos países incluídos na operação.

Por Lusa | 15:36

A Operação Minerva 2018, com a participação de agentes de cerca de 20 países europeus, incluindo Portugal, arranca este sábado em diferentes portos espanhóis para reforçar a vigilância e lutar contra a imigração ilegal.



Esta operação, segundo a agência de notícias EFE, é liderada pela polícia espanhola e coordenada pela Frontex (Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia), decorrendo a partir deste sábado e até 18 de setembro.



Os portos de Algeciras, Tarifa e Ceuta passam assim a contar com um reforço de vigilância, com a presença de polícias de duas dezenas de países europeus.



Esta operação tem o objetivo principal de controlar os fluxos migratórios irregulares para países dos estados membros da União Europeia, visando também contribuir para a luta contra crimes de dimensão transfronteiriça, incluindo a ameaça terrorista.



Segundo a informação da polícia espanhola, para além de Portugal, colaboram na Operação Minerva deste ano Bélgica, Suíça, República Checa, Alemanha, Estónia, Finlândia, Suécia, Letónia, França, Itália, Lituânia, Holanda, Eslováquia e Roménia, participando como observadores convidados a Ucrânia, Moldávia, Geórgia e Estados Unidos.



Os polícias envolvidos estarão ainda atentos ao tráfico de pessoas, ao tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas e ao tráfico ilícito de armas.



Esta operação, que já está no terreno há 12 anos, tem sido considerada pela Frontex como altamente eficaz uma vez que permite a inspeção de um grande número de pessoas, veículos e pertences.



Em 2017, nesta mesma operação, realizaram-se mais de um milhão e meio de inspeções fronteiriças de viajantes, bem como mais de 300 mil veículos.