Espanha voltou em 2020 a ser a principal porta de entrada da imigração ilegal na União Europeia, com mais de 41 mil chegadas registadas ao longo do ano apesar da pandemia. A reativação da rota das Canárias foi a principal responsável pelo aumento das chegadas ao país vizinho.









De acordo com os dados recolhidos pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, chegaram a Espanha até 28 de dezembro um total de 41 094 imigrantes, uma subida significativa em relação ao ano anterior, em que tinham sido registadas 32 500 chegadas. Itália surge em segundo lugar na lista, com 34 113 chegadas, enquanto a Grécia registou 15 518 entradas. Os números fizeram de Espanha o principal destino da imigração ilegal na Europa em 2020, posição que já tinha ocupado em 2018.

Os controlos mais apertados no norte de Marrocos estão na origem da deslocação das rotas da imigração ilegal para o Atlântico e da reativação da perigosa rota das Canárias, que foi responsável por mais de metade das chegadas a Espanha no ano transato. A situação apanhou desprevenidas as autoridades locais e gerou uma crise humanitária nas ilhas, com centenas de imigrantes obrigados a passar semanas ao relento no porto de Arguineguín. Registou-se ainda um aumento dos naufrágios, que terão causado pelo menos 872 vítimas.