Espanha volta a travar grupo de romenos junto a Castro Marim no Algarve

As autoridades policiais espanholas voltaram a impedir a entrada em território do país vizinho do grupo de 15 romenos, que no domingo foi travado junto à fronteira do caia. Desta vez foi em Castro Marim, no Algarve, mas o grupo promete voltar a tentar noutro ponto fronteiriço entre os dois países.

Recorde-se que tal como o CM noticiou em primeira mão, os 15 romenos chegaram ao aeroporto de Lisboa, num voo vindo de Bucareste. O grupo alugou vários táxis e seguiu até à fronteira do Caia. A Guardia Civil espanhola, no entanto, impediu a entrada do grupo, alegadamente por não terem consigo contratos de trabalho válidos para desempenharem atividade no país vizinho.

A câmara de Elvas direcionou as 15 pessoas para instalações municipais de confinamento, onde o grupo efetuou testes de despistagem de covid-19.

O CM sabe que todos os exames deram negativo e, já na manhã desta terça feira, o grupo voltou a alugar táxis para se deslocar, desta vez até ao posto fronteiriço de Castro marim, no Algarve.

A resposta das autoridades espanholas voltou, no entanto, ser negativa. Ainda sem contratos válidos, os romenos voltaram a ser travados.

O grupo saiu rapidamente do local, e já estará a caminho de outra fronteira entre Portugal e Espanha.