Espanha volta ao estado de emergência com recolher obrigatório estre as 23h00 e as 6h00

O Governo de Espanha aprovou este domingo um novo estado de emergência para o todo o país durante 15 dias, embora se pretenda prolongá-lo até 9 de maio, caso o congresso apoie a medida. Durante este período, foi imposto um recolher obrigatório noturno a nível nacional, que impossibilita qualquer circulação entre as 23h00 e as 06h00, tendo cada comunidade autónoma margem para atrasar ou adiantar uma hora no horário de recolhimento.Além disto, também foram aplicadas restrições quanto aos encontros sociais. Os ajuntamentos ficaram limitados a um máximo de seis pessoas, exceto se forem coabitantes. As comunidades autónomas têm também a possibilidade de restringir a entrada e saída do seu território, salvo por motivos justificáveis, numa decisão que permanece nas mãos de cada presidente. Esta opção permite, por exemplo, que uma região feche as fronteiras a uma comunidade vizinha que esteja a ser muito afetada pelo novo coronavírus, algo que até agora não podia ser feito.A Espanha não fechou as fronteiras para o estrangeiro e deixa algumas exceções, como o caso das ilhas Canárias, que têm um índice baixo de contágios e gozam assim de um regime excecional para poder economizar o turismo ao máximo. "Toda a Europa já está a tomar medidas para limitar a mobilidade. A situação em que vivemos é extrema", referiu o chefe do governo Pedro Sánchez, após a reunião extraordinária do Conselho de Ministros.O país regressa assim ao estado de emergência, sete meses depois de o Executivo o ter decretado na 1ª vaga.