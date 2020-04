Espanha volta lentamente ao normal mas máscaras só chegam a 20% das estações de metro

A pouco e pouco, Espanha tenta voltar ao normal, ou pelo menos ao "novo normal". No primeiro dia de regresso ao trabalho dos serviços não essenciais, as estações de metro voltaram a ter gente, mas com máscaras de proteção.



A polícia encontra-se nas estações a distribuir as máscaras gratuitas, no entanto, estas não chegam para os viajantes, mesmo que estes não sejam muitos. Segundo o jornal espanhol El País, as máscaras chegam apenas a cerca de 20% das estações de metro.



, disse um grupo da Polícia Nacional que distribuía máscaras no metro Cuatro Caminos ao início de um dia em que o governo regional estimava que 300 mil pessoas regressassem ao trabalho. As máscaras foram distribuídas pela polícia, Cruz Vermelha e trabalhadores do metro em 51 das 240 estações que a rede de metro espanhola possui.

Segundo o ministro dos Transportes da Comunidade de Madrid, Ángel Garrido, que admitiu esta manhã em entrevista em Onda Madrid que as ações do governo central foram "improvisadas", o Governo optou por fornecer máscaras às estações das principais cidades, com maior fluxo de passageiros.