Espanhóis pagam menos pela gasolina do que antes da guerra na Ucrânia

O preço dos combustíveis desce há mais de seis semanas consecutivas em Espanha e no caso da gasolina os consumidores estão por estes dias a pagar menos do que antes do início da guerra na Ucrânia, segundo dados conhecidos esta quinta-feira.

De acordo com dados do Boletim Petrolífero da Comissão Europeia, o preço médio do litro de gasolina em Espanha foi 1,66 euros na semana que terminou na segunda-feira, se for levado em conta o desconto de 20 cêntimos por litro aplicado no momento do pagamento, que é suportado pelo Governo espanhol.

Quando começou a guerra na Ucrânia, em fevereiro, o preço médio da gasolina em Espanha estava em 1,60 euros por litro e na véspera de começar a ser aplicado o desconto dos 20 cêntimos, em 01 de abril, estava em 1,82 euros, segundo dados oficiais citados em meios de comunicação espanhóis.

O Governo espanhol aprovou este desconto, que ficará em vigor até final de 2022, para responder ao aumento dos preços dos combustíveis, agravado pelo início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro, mas que já estava a registar-se desde os meses anteriores.

Segundo os mesmos dados oficiais, desde a primeira semana de janeiro, o preço da gasolina em Espanha aumentou 12%, apesar das descidas consecutivas das últimas sete semanas.

O aumento, desde o início do ano, ainda é maior no caso do gasóleo, alcançando 23%, apesar de o preço também estar a descer em Espanha há seis semanas consecutivas.

O preço médio do gasóleo em Espanha ficou em 1,654 euros por litro na semana terminada em 08 de agosto, já com o desconto subsidiado pelo Governo.

Quando o desconto entrou em vigor, o gasóleo estava em 1,85 euros por litro.

Os preços dos combustíveis em Espanha estão abaixo da média europeia, que na semana terminada em 08 de agosto se fixaram em 1,799 no caso da gasolina e em 1,83 no caso do gasóleo.