Espanhóis viajam para Portugal para comprar testes de antigénio mais baratos

Os espanhóis que vivem perto da fronteira com Portugal estão a aproveitar a proximidade para comprar testes de antigénio contra a Covid-19 a um preço mais barato em territónio luso.

Em Espanha os testes custam entre 6 a 10 euros e só podem ser vendidos em farmácias, enquanto em Portugal podem ser adquiridos também em supermercados, com preços a rondarem os 2 euros.

Rafa Llano, de Madrid, partilhou na rede social Twitter que comprou 65 testes para ele e para a sua família num supermercado em Vila Nova de Cerveira.









A partilha da imagem gerou muitos comentários, com outros espanhóis a indiciarem ter feito o mesmo ou que já tinha acontecido uma situação semelhante com a venda de máscaras.

Muitos portugueses têm reagido com humor a estas notícias e referem que é a "vingança pelo preso da gasolina", pedindo uma "troca" entre os testes rápidos e o combustível. Isto porque muitas pessoas aproveitam a proximidade de Portugal a Espanha para abastecer os carros a um preço mais baixo.









É a vingança pelo preço da gasolina — Luís F. de Sousa (@luisfdsousa) August 17, 2021







Já o outro espanhol veio cá buscar caixas de máscaras.

Mas aposto que atestou na @GalpPress espanhola :D — Licínio Freire (@LICINIOFREIRE) August 17, 2021







Face a esta situação, o Sindicato de Enfermagem e o Conselho Geral de Enfermagem têm exigido ao governo espanhol que termine com a desigualdade de preços que faz com que os testes de antigénio sejam muito mais caros no país.