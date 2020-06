Especialista alerta que haverá nova ordem mundial devido ao coronavírus

O ex-responsável de planeamento do Departamento de Estado norte-americano Edward Fishman avisou hoje que as alterações forçadas pela pandemia de covid-19 irão levar ao estabelecimento de uma nova ordem mundial nos próximos um a cinco anos.

"Estou convencido de que este será um momento de transição", afirmou o especialista, que é investigador não residente do Conselho do Atlântico e investigador adjunto do Centro para uma Nova Segurança Americana, falando numa sessão organizada pela Associação de Correspondentes Estrangeiros nos Estados Unidos.

"Há um desejo inerente de voltar à normalidade e uma nostalgia para regressar à vida pré-pandemia", afirmou. "É importante aceitarmos que não haverá um regresso ao normal e que uma crise desta magnitude não desaparece simplesmente de um dia para o outro".