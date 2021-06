Especialista britânico diz que terceira vaga de Covid-19 está a caminho

Uma terceira onda de infeções por covid-19 está a caminho do Reino Unido, onde os contágios diários ultrapassam de novo os 10.000 casos, afirmou o assessor do Governo no Comité Conjunto de Vacinação e Imunização do país.

Em declarações à BBC Rádio 4, Adam Finn, afirmou que os contágios de covid-19 "estão a subir" e que "uma terceira onda de contágios está definitivamente a caminho" naquele país.

O especialista considerou que neste momento "há uma corrida entre o programa de vacinação, para fornecer aos idosos as segundas doses (da vacina) e a terceira vaga da variante Delta (ou da Índia)", que acelera as infeções.

O também investigador da universidade de Bristol está a estudar para decidir se as crianças deveriam também ser imunizadas contra a covid-19, admitindo contudo que essa decisão não é, por agora, "prioritária", uma vez que carece de aprovação.

"Mesmo que fosse decidido imunizar as crianças, não seria adequado fazê-lo agora, nem aqui nem em qualquer outra parte da Europa (...) porque são os adultos que adoecem, pelo que vacinar a população adulta é agora a prioridade ", sublinhou Finn.

Segundo os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde britânico, no Reino Unido, nas últimas 24 horas, o número de contágios foi de 10.476 e de mortes 111.