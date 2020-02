Especialista diz que Roosevelt e Churchill tinham plano para invadir os Açores

O Presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill tinham um plano para invadir os Açores se Salazar não concedesse facilidades militares aos Aliados com a ameaça nazi, disse um especialista em relações internacionais.O especialista em relações internacionais Luís Andrade afirma, em declarações à agência Lusa, que Salazar "protelou sistematicamente" a concessão de facilidades aos britânicos nos Açores porque pensava ser "relativamente cedo para que isso acontecesse, receando uma retaliação por parte da Alemanha nazi".Com a invasão aliada de África em 1942, o especialista refere que "começou-se a desenhar, embora de forma ténue, que os Aliados pudessem ganhar a guerra", tendo, apesar de tudo, Salazar esperado até agosto de 1943 para a assinatura de um acordo formal com a Inglaterra que permitia às forças britânicas instalarem-se na ilha Terceira."Quer o Presidente Roosevelt como o primeiro-ministro Churchill se, de facto, nesta altura, Salazar não tivesse acedido ao pedido britânico, já tinham planeada uma invasão dos Açores por parte dos Aliados", declara o professor catedrático. Luís Andrade destaca, contudo, que anteriormente a este período, houve um plano alemão (Félix) para invadir os Açores que acabou por não se materializar, porque foi transmitido a Adolf Hitler pelo almirante envolvido nesta matéria que "o problema não era tomar os Açores mas mantê-los", uma vez que a Inglaterra "ainda controlava o Atlântico".O especialista explica que a relação de Portugal com os norte-americanos "foi diferente (da britânica) porque não havia nenhum acordo bilateral" e a contrapartida que foi encontrada para ceder a Washington facilidades militares, em 1944, na ilha de Santa Maria, foi a questão de Timor, que tinha sido invadido pelos japoneses, tendo-se pedido apoio americano neste dossiê.O Presidente Roosevelt, que tinha na Casa Branca um quadro da baía de Ponta Delgada como recordação da sua estada nos Açores, enquanto subsecretário de Estado da Marinha, admitiu mesmo aplicar a doutrina Monroe, de 1823, ao arquipélago, que sustentava não permitir aos europeus intromissões nos assuntos internos americanos."Ao afirmar isso estava a referir que os Açores eram fundamentais para a defesa dos Estados Unidos, uma vez que havia a consciência, em termos estratégicos, de ser fundamental o controlo do arquipélago para lutar contra o expansionismo germânico, por via da sua ameaça submarina no Atlântico Norte", disse Luís Andrade.De acordo com Eduardo Mayone Dias, escritor e professor universitário da Universidade de Los Angeles, já em julho de 1940, o Ministério de Guerra português tinha enviado um telegrama ao Governador Civil dos Açores onde este é alertado para uma perigo iminente de invasão do arquipélago.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha enviava uma carta a Lisboa presssionando para que o país denunciasse uma aliança com Londres e estabelecesse um pacto com a Espanha, país aliado de Berlim.