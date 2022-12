O Papa Francisco poderá largar em breve a cadeira de rodas e caminhar sem qualquer ajuda, nem sequer de uma simples bengala. O médico espanhol José María Villalón, chefe dos serviços clínicos do Atlético de Madrid e conselheiro da equipa médica do Vaticano, vai propor ao Papa a colocação no seu joelho direito de um exoesqueleto, ou seja, um mecanismo que multiplica várias vezes a força da perna.









