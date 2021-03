Especialista dos EUA alerta para possível quarta vaga da pandemia da Covid-19

O especialista norte-americano Anthony Fauci e alguns membros do governo dos Estados Unidos da América (EUA) disseram esta quinta-feira que estão preocupados com a possibilidade de uma quarta vaga da pandemia da Covid-19 devido ao aumento de novos casos em alguns países da Europa e em alguns estados dos EUA, revela a BBC.

Durante o Comité de Saúde do Senado norte-americano sobre a resposta do país à Covid-19, Fauci disse que a situação nos EUA melhorou muito desde o aumento de novos casos após a época de Natal, mas receia que o país "declare vitória" muito cedo e haja um relaxamento de comportamentos que poderia levar a outro aumento no número de casos.

"Estou preocupado com o fato de que, se recuarmos o nosso entusiasmo pelo fato de que as vacinas estão a ser lançadas e as coisas parecem boas, se recuarmos prematuramente, poderemos desencadear outra onda. E isso iria atrasar todas as coisas que estamos a tentar fazer", referiu o especialista.

Nas últimas semanas, os novos casos de Covid-19 aumentaram na Polónia, França e Itália, provocando aumento de restrições, hospitais quase lotados e fecho de escolas.