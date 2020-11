Especialistas alertam para perda de dentes como possível consequência da Covid-19

Poderá ser a perda de dentes, sem que haja dor ou sangue envolvidos, uma nova consequência da Covid-19 a longo prazo? Os especialistas alertam para essa possibilidade após terem identificado alguns casos de doentes recuperados com este problema.O jornal norte-americano The New York Times relata o caso de Farah Khemili que no início do mês, sem estar à espera, perdeu um dente. Farah é um paciente recuperado da Covid-19 e sofreu com, dores nos músculos e nos nervos quando esteve infetado na primavera.Segundo o mesmo jornal, Farah recorreu a um grupo de apoio com outros doentes recuperados da Covid-19 que relatavam problemas semelhantes: perda de dentes, gengivas sensíveis e dentes a ficarem com um tom acizentado.A comunidade científica divide-se. Se para uns a situação é rara e estão céticos sobre se a Covid-19, por si só, possa provocar perda de dentes, outros alertam que é preciso estar alerta para essa possibilidade.Alguns especialistas dizem que médicos e dentistas precisam estar abertos a estas possibilidades, visto que problemas dentários pré-existentes podem mesmo ser agravados após a infeção do nvo coronavírus."Mais de 47 por cento dos adultos de 30 anos ou mais têm alguma forma de doença periodontal, incluindo infecções e inflamação da gengiva e do osso que circunda os dentes, de acordo com um relatório de 2012 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças", descreve o New York Times justificando o porquê de os especialistas considerarem que este é um fator a ter em conta.