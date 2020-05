Especialistas alertam que vacina para o coronavírus poderá só estar disponível em 2036

As expectativas de uma vacina nos próximos meses ou no próximo ano são muitas face às incertezas de que isso seja possível. Dezenas de grupos de investigação lutam contra o tempo para encontrar uma solução para a pandemia que atingiu o mundo e já há quem avance datas.



Os mais otimistas afirmam que em setembro já poderá existir uma vacina, outros garantem que tal só acontecerá no início de 2021, e há ainda quem aponte para agosto de 2021. Porém, tal como vários especialistas já alertaram, o processo de desenvolvimento de uma vacina demora muitas vezes anos.





De acordo com as projeções realizadas pelo jornal The New York Times, assumindo que os objetivos não são cumpridos e que o desenvolvimento da vacina demorará o tempo habitual, poderemos ter uma solução disponível apenas em maio... de 2036.A luta dos cientistas é lutar contra o tempo para reduzir, o máximo possível, o tempo que habitualmente se demora a desenvolver uma vacina.As vacinas geralmente demora tempo porque existem várias etapas, cada uma demora vários meses, antes de seguirem para o mercado.Após pesquisas académicas, os cientistas realizam ensaios pré-clínicos, durante os quais são coletados dados de viabilidade, testes e segurança de modo a que o produto final seja seguro para a população.