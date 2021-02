Especialistas da OMS ainda não identificaram fonte animal do coronavírus na China

"coronavírus mais semelhante ao SARS-CoV-2 é encontrado em morcegos e pangolinis, o que sugere que estes animais poderiam ser o reservatório do vírus que causa a Covid-19, devido à alta similaridade e sequências entre os vírus padrão e o SARS- CoV-2. No entanto, os vírus identificados até agora por nenhuma dessas espécies são suficientemente semelhantes ao SARS-CoV-2 para servir como progenitor direto do SARS-CoV-2".

Foi em Wuhan, na China, onde se registaram os primeiros casos de covid-19 em dezembro de 2019.



A Organização Mundial da Saúde anunciou esta terça-feira que após dez dias de investigação sobre a origem da Covid-19 ainda não foi identificada a fonte animal do vírus.Especialista explicou que oEquipa de especialistas a trabalhar na China dizem que não há provas da presença do vírus da Covid-19 em Wuhan antes de dezembro de 2019, apesar de várias teorias afirmarem ter sido descoberto meses antes.A OMS fez esta terça-feira uma conferência de imprensa para informar os pormenores que descobriu na China após 14 dias no país a investigar a origem do coronavírus.