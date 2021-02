Especialistas da OMS começam a deixar a China sem resultados conclusivos sobre a origem da pandemia

Especialistas da missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) encarregados de investigar as origens do novo coronavírus começaram esta quarta-feira a deixar a China, país que consideram o "início do caminho" para desvendar a origem da covid-19.

"A equipa está a trabalhar até sair [da China]. Este é apenas o início do caminho, com muito trabalho a ser feito, seguindo as pistas dos nossos colegas chineses", afirmou hoje o britânico Peter Daszak, membro da missão, na rede social Twitter.

"Muito orgulhoso das nossas conquistas e realista sobre o percurso que nos espera", acrescentou.