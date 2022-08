Especialistas da ONU alertam para impacto da proibição do aborto nas minorias dos EUA

A decisão do Supremo Tribunal norte-americano de revogar o direito ao aborto no país poderá ter um impacto adverso nas minorias raciais e étnicas norte-americanas, segundo especialistas independentes da ONU em questões humanitárias.

O Comité para a Eliminação da Discriminação Racial, grupo de especialistas independentes que trabalha com o gabinete de Direitos Humanos da ONU, disse estar preocupado com as altas taxas de mortalidade e morbilidade materna, e também com os direitos de afro-americanos, latinos, migrantes nascidos no exterior e povos indígenas nos Estados Unidos (EUA).

Os alertas partiram de uma revisão regular dos Estados-membros da ONU feita pelo comité, sendo que os EUA estavam entre os sete países a serem avaliados neste verão.