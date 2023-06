Especialistas dizem que Beyoncé contribuiu para o aumento da inflação na Suécia

economista-chefe do Danske Bank Suécia,

A digressão mundial da cantora Beyoncé poderá ter contribuído para o aumento da inflação na Suécia. Quem o diz são os especialistas do país. No mês de maio, e pela primeira vez em seis meses, a taxa de inflação da Suécia foi menor que 10%, situando-se nos 9,7%. Ainda assim, as projeções dos analistas tinham apontado para uma descida até aos 9,4%.De acordo com Michael Grahn,"o início da digressão mundial de Beyoncé na Suécia parece ter contribuído para a inflação de maio". "Esperamos que esta surpresa possa ser revertida em junho, à medida que os preços dos hotéis e dos bilhetes voltam ao normal", acrescenta.

Os dados avançados pelo Instituto de Estatística Sueco, esta quarta-feira, revelam que apesar da queda dos preços em alguns setores de atividade, o aumento dos "bens e serviços", como "visitas a hotéis e restaurantes, serviços recreativos e vestuário", poderão ter desacelerado a descida da inflação.