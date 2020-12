Especialistas em Espanha pedem cancelamento das celebrações de Natal e proibição de viagens

O especialistas espanhóis estão a apelar ao Governo que as medidas para a época festiva que se avizinha, o Natal, sejam repensadas sob consequência de um agravamento da pandemia.O plano de Natal apresentado há semanas pelo ministério de saúde espanhol permite a deslocação entre comunidades para visitar família e pessoas próximas visto que, na altura, a tendência da pandemia era de descida no número de casos diários. Essa tendência inverteu-se agora.Seis especialistas, consultados pelo jornal El País, considera que este plano deixou de ser adequado.Defende que, este Natal, não deve havir reuniões nem com chegados nem com familiares, salvo o núcleo familiar que convive diariamente. Também a mobilidade entre comunidades é mal vista pelos especialistas que alertam que é preciso fazer "marcha-atrás".