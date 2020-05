Especialistas minimizaram perigo do coronavírus

A apenas três dias de deflagrar o massacre pandémico em Itália, os especialistas consideravam como "baixo" o risco e propagação do agente patogénico no continente, apontam as atas da reunião do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, ontem divulgadas pelo jornal espanhol ‘El País’.Nessa data, a 18 de fevereiro, 30 especialistas iniciavam um encontro de dois dias do organismo da União Europeia na sede, em Solna, na Suécia. Estamos prestes a descobrir que a Covid-19 se propagou em silêncio pelo Norte de Itália. A 21 são confirmados 16 casos na Lombardia, outros 60 no dia seguinte, bem como são noticiadas as primeiras mortes.A consulta às atas da reunião é desconcertante, aponta o jornal espanhol. Quem esteve presente no encontro considera "baixo" o risco para a população europeia e apenas são registados alguns avisos sobre a perigosidade do vírus, a necessidade de se tentar perceber se já está estabelecido na Europa e o que fazer para o enfrentar. No entanto, só ocupam cerca de 20 dos 130 pontos que o documento resume deste encontro ao mais alto nível. Os representantes da Áustria e Eslováquia chegam a fazer notar o inconveniente de gerar medo entre a população e grande parte da reunião é consumida em discussões técnicas.Até à data do encontro tinham sido diagnosticados na Europa 45 casos de coronavírus, todos eles importados. É o caso de um turista chinês, de 80 anos, procedente de Wuhan, que morreu em Paris. O Centro de Controlo de Doenças estudou-os e destacou que os contágios locais "parecem ser ligeiros", para além de escassos e localizáveis. No entanto, Mike Catchpole, o chefe científico do Centro, nota que o "vírus se transmite muito bem", enquanto o representante da Alemanha mostra receios com a estratégia seguida.O vírus expandiu-se pela Europa, embora os sistemas sanitários não o consigam detetar. A razão, sabe-se agora, prende-se com a definição e os critérios a atender para ser testado - estabelecem que se deve ter viajado a Wuhan, China. Puro engano.Durante o encontro de especialistas é feita uma única menção ao que virá a ser um dos principais entraves. Fê-la o representante holandês, ao afirmar que o seu país "poderá vir a ter problemas com a capacidade de camas nos hospitais e que a principal preocupação é adotar medidas que atrasem ou venham a mitigar a epidemia".Japão, Vietname ou Singapura começam a registar a transmissão do vírus e sugere-se, durante o encontro em Solna, que quem tenha viajado de lá também possa ser testado. O representante da Finlândia alerta que isso pode ser "insustentável".O representante dinamarquês na reunião do Centro Europeu frisou ser importante "saber onde e quando procurar. Num caso de pneumonia grave, seria lógico procurar o vírus", disse.Vários países europeus debateram-se com a falta de testes ao longo desta crise. O problema esteve presente no encontro.

