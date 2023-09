Especialistas polacos confirmam que míssil que atingiu o país e matou duas pessoas era ucraniano

Especialistas polacos confirmaram, esta terça-feira, que o míssil de defesa aérea S 300 5-W-55 que matou duas pessoas, numa fábrica de cereais, no sul da Polónia, em novembro, foi lançado pela Ucrânia, avança o diário Rzeczpospolita."Este míssil tem um alcance de 75 km a 90 km", disse o jornal citado pela Reuters, acrescentando que "naquela altura, as posições russas estavam num local a partir do qual nenhum míssil russo poderia atingir Przewodow".Segundo a Reuters, a explosão do míssil na Polónia, membro da NATO, alimentou o receio de que a guerra na Ucrânia pudesse alastrar o conflito. Na altura, Varsóvia e a NATO disseram acreditar que se tratava de um míssil ucraniano, aliviando as preocupações com a escalada da guerra.Recorde-se que a Ucrânia negou que um dos seus mísseis tenha aterrado na Polónia.