A polícia britânica acredita que o antigo espião russo Sergei Skripal e a filha foram atacados com um químico do género "agente nervoso". A revelação foi feita esta quarta-feira pelo comissário Mark Rowley, da Met Police, força que investiga o ataque ocorrido em Salisbury no domingo.



Sergei e a filha, Yulia, estão internados em estado crítico, depois do ataque que os deixou inconscientes na cidade britânica. Também uma agente da policia que foi a primeira a chegar ao local foi exposta ao mesmo químico e está internada numa unidade de cuidados intensivos.



Sergei reside em Inglaterra desde 2010, quando foi incluído numa troca de prisioneiros entre a Rússia e o Ocidente. Cumpria uma pena de 13 anos de prisão por traição e espionagem, por ter passado segredos dos serviços secretos russos para o Ocidente.