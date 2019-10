"Esquece o PSL": Jair Bolsonaro abandona o próprio partido

Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, decidiu cortar relações com o próprio partido, o Partido Social Liberal (PSL), ao qual se filiou em 2018.O presidente brasileiro fica assim sem qualquer força política associada a si, uma situação que não ocorria desde a redemocratização em 1988. Bolsonaro já comunicou a sua decisão aos aliados, uma medida que andaria a pensar há semanas.De acordo com o jornal brasileiro, o presidente do partido, Luciano Bivar, já reagiu. "Quando ele diz a um estranho para esquecer o PSL, mostra que já o esqueceu. Mostra que não tem mais nenhuma relação com o PSL", afirmou o dirigente partidário.Bivar refere-se a uma situação ocorrida esta terça-feira quando Jair Bolsonaro, ao ser cumprimentado por um apoiante perto da sua residência oficial, disse de forma discreta "para esquecer o PSL" acrecentando que Bivar "está queimado".